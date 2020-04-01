КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Что увидите вы и ваши операторы

Ваш менеджер подключится в видеорежиме к клиенту, и проконсультирует его в режиме онлайн прямо из своего мессенджера. Расскажет об услуге, продемонстрирует товар, покажет и раскроет преимущества. Все как в видео-обзорах, только ещё лучше — вживую! Все что нужно вашему оператору — это любой мессенджер: WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.

