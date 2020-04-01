Посетитель вашего сайта прямо на вашем сайте может связаться с вами по видео-связи, обсудить детали, принять решение о покупке. А ваши операторы смогут в режиме реального времени презентовать товар, обсудить стоимость, сравнить размеры, проконсультировать или помочь сделать все, чтобы онлайн покупка была столь же комфортной, как и при личном присутствии.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидит ваш клиент
КАК ЭТО РАБОТАЕТ Что увидит ваш клиент
Посетитель вашего сайта прямо на вашем сайте может связаться с вами по видео-связи, обсудить детали, принять решение о покупке. А ваши операторы смогут в режиме реального времени презентовать товар, обсудить стоимость, сравнить размеры, проконсультировать или помочь сделать все, чтобы онлайн покупка была столь же комфортной, как и при личном присутствии.
Ваш менеджер подключится в видеорежиме к клиенту, и проконсультирует его в режиме онлайн прямо из своего мессенджера. Расскажет об услуге, продемонстрирует товар, покажет и раскроет преимущества. Все как в видео-обзорах, только ещё лучше — вживую! Все что нужно вашему оператору — это любой мессенджер: WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидите вы и ваши менеджеры
КАК ЭТО РАБОТАЕТ Что увидите вы и ваши операторы
Ваш менеджер подключится в видеорежиме к клиенту, и проконсультирует его в режиме онлайн прямо из своего мессенджера. Расскажет об услуге, продемонстрирует товар, покажет и раскроет преимущества. Все как в видео-обзорах, только ещё лучше — вживую! Все что нужно вашему оператору — это любой мессенджер: WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.
Посмотрите, как видео-продажи могут помочь вашей индустрии
Все, что нужно вашим менеджерам — это иметь мобильный телефон и любой установленный мессенджер.