Re:plain
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Хочу попробовать
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Хочу попробовать
Видео-менеджер
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ВЕБ-ЧАТА RE:PLAIN
Видео-продажи на сайте в режиме онлайн!
Посетитель вашего сайта прямо на вашем сайте может связаться с вами по видео-связи, обсудить детали, принять решение о покупке. А ваши операторы смогут в режиме реального времени презентовать товар, обсудить стоимость, сравнить размеры, проконсультировать или помочь сделать все, чтобы онлайн покупка была столь же комфортной, как и при личном присутствии.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидит ваш клиент
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидит ваш клиент
Посетитель вашего сайта прямо на вашем сайте может связаться с вами по видео-связи, обсудить детали, принять решение о покупке. А ваши операторы смогут в режиме реального времени презентовать товар, обсудить стоимость, сравнить размеры, проконсультировать или помочь сделать все, чтобы онлайн покупка была столь же комфортной, как и при личном присутствии.
Ваш менеджер подключится в видеорежиме к клиенту, и проконсультирует его в режиме онлайн прямо из своего мессенджера. Расскажет об услуге, продемонстрирует товар, покажет и раскроет преимущества. Все как в видео-обзорах, только ещё лучше — вживую! Все что нужно вашему оператору — это любой мессенджер: WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидите вы и ваши менеджеры
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что увидите вы и ваши операторы
Ваш менеджер подключится в видеорежиме к клиенту, и проконсультирует его в режиме онлайн прямо из своего мессенджера. Расскажет об услуге, продемонстрирует товар, покажет и раскроет преимущества. Все как в видео-обзорах, только ещё лучше — вживую! Все что нужно вашему оператору — это любой мессенджер: WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.
Посмотрите, как видео-продажи
могут помочь вашей индустрии
Все, что нужно вашим менеджерам — это иметь мобильный телефон и любой установленный мессенджер.
Онлайн- образование
Проводите консультации клиентов, демонстрируйте уроки, тренинги, вебинары, личные консультации ваших клиентов.
Службы поддержки
Служба поддержки по видео работает на 67% эффективнее, а с функцией показать экран на 54% быстрее.
Финансы и страхование
Онлайн консультации по видеосвязи, обсуждение проблемных вопросов клиента, возможность идентифицировать личность по видео, и предложить решения из продуктовой линейки компании.
Медицинские услуги и телемедицина
Проведение видео-консультаций клиентов,
предварительные осмотры пациентов, знакомство с лечащим врачом. Удаленная медицинская поддержка как людей, так и животных.
Психологические консультации
Познакомиться с клиентом, увидеть реакцию, мимику, жесты, наладить контакт и поддержать клиента в формате видео намного эффективнее, чем тексты на сайте.
Недвижимость
Предоставьте клиенту возможность "почувствовать" помещение. Демонстрируйте недвижимость в видео-режиме, покажите дом, окружение, расскажите как открываются окна.
Посмотрите как видео-продажи
могут помочь вашей индустрии
Все, что нужно вашим менеджерам - это иметь мобильный телефон и любой установленный мессенджер.
Онлайн образование
Проводите консультации клиентов, демонстрируйте уроки, тренинги, вебинары, личные консультации ваших клиентов.
Службы поддержки
Служба поддержки по видео работает на 67% эффективнее, а с функцией показать экран на 54% быстрее.
Финансы и страхование
Онлайн консультации по видеосвязи, обсуждение проблемных вопросов клиента, возможность идентифицировать личность по видео, и предложить решения из продуктовой линейки компании.
Медицинские услуги и телемедицина
Проведение видео-консультаций клиентов,
предварительные осмотры пациентов, знакомство с лечащим врачом. Удаленная медицинская поддержка как людей, так и животных.
Психологические консультации
Познакомиться "вживую" с клиентом, видеть реакцию, мимику, жесты, наладить контакт и поддержать клиента в формате видео намного эффективнее, чем тексты на сайте.
Недвижимость
Предоставьте клиенту возможность "почувствовать" помещение. Демонстрируйте недвижимость в видео-режиме, покажите дом, окружение, расскажите как открываются окна.
Видео — это лучшее решение для онлайн-продаж любого бизнеса
Алексей Королюк
CEO&Co-founder REG.RU
"Видео — это лучшее решение для онлайн-продаж любого бизнеса"
Алексей Королюк
CEO&Co-founder REG.RU
Подумайте о том, насколько
эффективнее личные продажи
Люди доверяют живому общению на 73% больше, чем текстам на сайте, на 65% больше, чем чатам на сайте, и на 47% больше, чем просто телефонному звонку.
Менеджеры на работе. Даже на карантине. Если у вас в руках есть телефон — значит вы можете продолжать работать. Доказано, что лайв-режим всегда убедительнее и вызывает больше доверия.
Менеджеры на работе. Даже на карантине. Если у вас в руках есть телефон — значит вы можете продолжать работать. Доказано, что лайв-режим всегда убедительнее и вызывает больше доверия.
Не нужно никаких приложений
Работает на любых устройствах
Неограниченное количество операторов
Показ экрана
Вы получите весь функционал он-лайн трансляций прямо в вашем мессенджере без необходимости регистраций и приложений. Вам не нужны программисты.
Просто разместив код на сайте, вы сможете работать как на компьютере, так и на телефоне, максимальная мобильность и синхронизация на всех устройствах сохранит для вас каждого клиента.
Вы можете подключить неограниченное количество продавцов, и передавать клиента между ними. Вы сможете даже переводить видео-звонки.
Ваш клиент может показать вам свой экран, чтобы вы могли мгновенно оказать поддержку или помочь с настройками.
Не нужно никаких приложений
Вы получите весь функционал он-лайн трансляций прямо в вашем мессенджере без необходимости регистраций и приложений. Вам не нужны программисты.
Работает на любых устройствах
Просто разместив код на сайте, вы сможете работать как на компьютере, так и на телефоне, максимальная мобильность и синхронизация на всех устройствах сохранит для вас каждого клиента.
Неограниченное количество операторов
Вы можете подключить неограниченное количество продавцов, и передавать клиента между ними. Вы сможете даже переводить видео-звонки.
Показ экрана
Ваш клиент может показать вам свой экран, чтобы вы могли мгновенно оказать поддержку или помочь с настройками.
вы в надежной команде
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Дополнительные возможности
от Re:plain
Функциональность наших сервисов подстраивается под ваши задачи
Re:plain Веб-чат на сайт

Первый веб-чат сервис, который работает прямо в вашем WhatsApp Facebook Messenger и Telegram
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Кнопки прямой связи через мессенджеры
Добавьте прямые ссылки на свои мессенджеры, чтобы привлекать больше клиентов, и получать их контакты.
Подробнее →
WhatsApp интеграция

Общайтесь с клиентами прямо из WhatsApp, при этом сохраняйте конфиденциальность.

Подробнее →
Re:plain Веб-чат на сайт
Первый веб-чат сервис, который работает прямо в вашем WhatsApp Facebook Messenger и Telegram
Подробнее →
Кнопки прямой связи через мессенджеры
Добавьте прямые ссылки на свои мессенджеры, чтобы привлекать больше клиентов, и получать их контакты.
Подробнее →
WhatsApp интеграция
Общайтесь с клиентами прямо из WhatsApp, при этом сохраняйте конфиденциальность.

Подробнее →
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